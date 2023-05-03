Полиция ФРГ арестовала более 30 человек в рамках борьбы с итальянской Ндрангетой

Euronews

Десятки арестованы в Германии в результате рейдов полиции в рамках борьбы с итальянскими мафиозными структурами

Масштабная полицейская операция, цель которой - борьба со структурами калабрийской мафии, Ндрангеты, была проведена в среду утром сразу в нескольких европейских странах. Только в Германии были арестованы более 30 человек.

Сотни сотрудников немецкой полиции были задействованы в пяти регионах страны. Рейды также проводились в Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании, говорится в заявлении правоохранительных органов.