ПСЖ отстранил Месси от матчей и тренировок

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Поездка в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера "Пари Сен-Жермен" дорого обойдется Лионелю Месси - его отстранили от матчей и тренировок на 2 недели и зарплату в этот период платить не будут

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" отстранил аргентинского нападающего Лионеля Месси от матчей на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию. По данным французских СМИ, форвард также отстранен от участия в тренировках. Зарплата за период дисквалификации футболисту выплачиваться не будет.

В понедельник Месси покинул расположение ПСЖ без разрешения клуба и отправился в Саудовскую Аравию - он является ее послом по туризму.

Таким образом аргентинец пропустит матчи чемпионата Франции против "Труа" (7 мая) и "Аяччо" (13 мая).

35-летний Месси в этом сезоне провел за "Пари Сен-Жермен" 37 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 19 голевых передач. Аргентинец выступает за французскую команду с 2021 года и стал в ее составе чемпионом страны и обладателем Суперкубка Франции.

Сейчас ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в совем активе 75 очков после 33 матчей.