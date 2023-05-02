В Газе оплакивают лидера "Исламского джихада"

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В секторе Газа скорбят в связи со смертью в израильской тюрьме в результате продолжительной голодовки одного из лидеров группировки "Палестинский исламский джихад"

Гнев и скорбь в секторе Газа: палестинцы оплакивают одного из лидеров группировки "Палестинский исламский джихад" Хадера Аднана. Он умер в израильской тюрьме после 86 дней голодовки.

Толпы людей вышли на улицы. В знак уважения закрылись магазины. На фоне роста напряженности его вдова призвала к спокойствию.

Ранда Муса, вдова Хадера Аднана:"Мы не хотим ни капли кровопролития. Мы не хотим мести за мученическую смерть шейха. Мы не хотим, чтобы кто-то запускал ракеты, которые впоследствии ударят по Газе. Шейх достиг того, чего желал".

Ее призыв к сдержанности прозвучал после того, как палестинские боевики выпустили несколько ракет в сторону Израиля.

Аднан стал первым палестинцем, который умер в израильской тюрьме в результате продолжительной голодовки.

45-летний активист группировки, признанной США и ЕС террористической, был арестован в феврале и содержался Израилем под стражей без предъявления обвинений по соображениям безопасности.