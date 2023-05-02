Инфляция в еврозоне достигла 7%

Euronews

Большая часть роста вновь пришлась на продукты питания

Инфляция в еврозоне в апреле вновь выросла: такие данные опубликовал Евростат. За минувший месяц она увеличилась в среднем на 0,1 процентного пункта и достигла 7%. Большая часть роста вновь пришлась на продукты питания. Правда, базовая инфляция — без учёта энергоносителей, продуктов, табака и алкоголя — снизилась до 5,6%.

Больше других пострадали страны Балтии и Словакия, где инфляция выражается двузначными числами. В Эстонии — 15%. При этом в Люксембурге рост цен составил меньше 3%, в Бельгии и на Кипре — чуть больше 3%.

Эти данные оказались хуже, чем ожидали аналитики, которые надеялись на стабилизацию цен. Эксперты не исключают, что происходящее вновь заставит Евроцентробанк повысить процентные ставки; следующее заседание регулятора запланировано на четверг.

Резкий рост инфляции начался с февраля 2022 года и на пике, в октябре прошлого года составил 10,6%, после чего последовал цикл спада.