На территорию Букингемского дворца бросили патроны

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Букингемский дворец был закрыт во вторник вечером после того, как злоумышленник бросил на его территорию патроны

Британская полиция задержала во вторник вечером мужчину, бросившего патроны для гладкоствольного оружия на территорию Букингемского дворца. По данным местных СМИ, внутри в тот момент находился король Карл III.

Как сообщается, в связи с инцидентом Букингемский дворец был закрыт.

"Офицеры быстро задержали мужчину после того, как он приблизился к воротам и бросил несколько предметов - предположительно, патронов для гладкоствольного оружия - на территорию дворца", - рассказал представитель полиции.

По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

СМИ также сообщают, что мужчина нес "подозрительную сумку", содержимое которой устанавливается.