Власти США передали JPMorgan Chase контроль над First Republic Bank

Euronews

Американские власти передали контрольный пакет регионального банка First Republic крупнейшему в стране финансовому конгломерату JPMorgan Chase & Co.

Таким образом регулирующие органы надеются положить конец банковскому кризису, возникшему в марте после того, как рухнули Silicon Valley Bank и Signature.

First Republic не смог представить антикризисный план: в понедельник его руководство подтвердило, что клиенты сняли более 100 миллиардов долларов с депозитов в первом квартале; сразу после акции банка обвалились.

Власти, до сих пор оттягивавшие спасение First Republic, в кратчайшие сроки достигли соглашения, по которому крупнейшая коммерческая финансовая структура страны JPMorgan Chase заберёт все вклады First Republic и почти все активы, отделения пострадавшего банка смогут возобновить работу в обычном режиме.

JPMorgan под руководством Джейми Даймона уже не первый раз спасает проблемные учреждения. Сделка означает, что кредиты First Republic будут списаны, а страховщик депозитов возьмёт на себя часть убытков (примерно в 13 миллиардов долларов).

Министерство экономики заявило, что "воодушевлено" найденным решением и что американская банковская система остается "здоровой и устойчивой".