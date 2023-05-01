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Турция

Первомай в Стамбуле: столкновения с полицией и задержания у площади Таксим

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Стамбул, Турция
Стамбул, Турция   -  Авторское право  Emrah Gurel/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Стражи порядка не пустили манифестантов на площадь Таксим, ставшую символом протестного движения

В Стамбуле в День международной солидарности трудящихся произошли столкновения демонстрантов с полицией у площади Таксим.

Ранее власти запретили проведение здесь первомайской манифестации.

Стражи порядка задержали несколько человек, однако разрешили небольшой группе манифестантов возложить венки к мемориалу.

Emrah Gurel/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Задержание демонстрантов в СтамбулеEmrah Gurel/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Площадь Таксим в Стамбуле - символ протестного движения. В 1977 году в ходе разгона первомайской демонстрации здесь погибли более 30 человек, десятки получили ранения.

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