Первомай в Стамбуле: столкновения с полицией и задержания у площади Таксим

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Стражи порядка не пустили манифестантов на площадь Таксим, ставшую символом протестного движения

В Стамбуле в День международной солидарности трудящихся произошли столкновения демонстрантов с полицией у площади Таксим.

Ранее власти запретили проведение здесь первомайской манифестации.

Стражи порядка задержали несколько человек, однако разрешили небольшой группе манифестантов возложить венки к мемориалу.

Задержание демонстрантов в Стамбуле Emrah Gurel/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Площадь Таксим в Стамбуле - символ протестного движения. В 1977 году в ходе разгона первомайской демонстрации здесь погибли более 30 человек, десятки получили ранения.