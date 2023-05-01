Всеобщие выборы в Турции: Эрдоган и Кылычдароглу провели гигантские митинги

Борющийся за своё переизбрание лидер страны пообещал "снести оппозицию" с политической сцены, его основной конкурент – "вновь вернуть Турцию к свету".

Демонстрация силы за две недели до всеобщих выборов: в Турции власти и оппозиция вывели на улицы тысячи сторонников.

В воскресенье в Анкаре прошёл митинг нынешнего президента и лидера исламо-консервативной Партии справедливости и развития (AKP) Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной с 2003 года. В своём выступлении он пообещал "с Божьей помощью уничтожить оппозицию".

Ряд обозревателей отмечают, что представители правительства и правящей AKP создают атмосферу напряжённости и пытаются "криминализировать" своих оппонентов. На днях глава МВД Сулейман Сойлу провёл параллель между голосованием 14 мая и неудавшимся путчем 2016 года.

"Вновь вывести Турцию к свету" и "восстановить турецкую демократию" пообещал своим избирателям главный соперник Эрдогана, лидер основанной Ататюрком Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу. На президентские выборы его выдвинула коалиция шести оппозиционных партий.

Митинг 74-летнего социал-демократа состоялся в Измире на берегу Эгейского моря, который наряду со Стамбулом называют оплотом оппозиции. На предыдущих выборах Эрдоган набрал в третьем по величине городе страны менее трети голосов.

По разным опросам, Кылычдароглу как минимум на 5 процентных пунктов опережает своего конкурента, в то время как на парламентских выборах, которые пройдут в тот же день, преимущество у правящей партии.