Святой Престол может стать посредником по возвращению украинских детей

Euronews

Папа Франциск выразил желание выступить посредником и помочь с возвращением вывезенных в Россию украинских детей. На борту самолёта, перед вылетом из Будапешта, он сказал журналистам, что это "не casus belli, а вопрос человечности".

Святой Престол может выступить посредником и помочь с возвращением вывезенных в Россию украинских детей. Об этом заявил папа Франциск на борту своего самолёта, перед вылетом из Будапешта, где провёл три дня и встретился с президентом и премьер-министром.

В пресс-службе Ватикана пояснили, что просьба о помощи поступила от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в минувший четверг, во время аудиенции с понтификом.

Святой Престол выступал в качестве посредника в некоторых ситуациях обмена заключёнными через посольство. Они прошли успешно. Думаю, что и эта ситуация (по репатриации украинских детей - прим.ред.) разрешится успешно. Это важно. По крайней мере, Святой Престол хочет это сделать, ведь это правильно. Мы должны помочь, это не casus belli, а вопрос человечности Франциск глава Римско-католической церкви

В воскресенье, в ходе заключительной мессы под открытым небом на центральной площади венгерской столицы, папа Франциск помолился за "осажденный украинский народ" и "за русский народ", за "будущее, полное надежды, а не войны". Его слушали 50 тысяч человек, в том числе Виктор Орбан.

2 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.