Святой Престол может стать посредником по возвращению украинских детей

Папа Франциск выразил желание выступить посредником и помочь с возвращением вывезенных в Россию украинских детей. На борту самолёта, перед вылетом из Будапешта, он сказал журналистам, что это "не casus belli, а вопрос человечности".
Святой Престол может выступить посредником и помочь с возвращением вывезенных в Россию украинских детей. Об этом заявил папа Франциск на борту своего самолёта, перед вылетом из Будапешта, где провёл три дня и встретился с президентом и премьер-министром.
В пресс-службе Ватикана пояснили, что просьба о помощи поступила от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в минувший четверг, во время аудиенции с понтификом.
В воскресенье, в ходе заключительной мессы под открытым небом на центральной площади венгерской столицы, папа Франциск помолился за "осажденный украинский народ" и "за русский народ", за "будущее, полное надежды, а не войны". Его слушали 50 тысяч человек, в том числе Виктор Орбан.
2 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.
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