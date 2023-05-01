Президентом Парагвая избран Сантьяго Пенья, кандидат консервативной партии "Колорадо", которая доминирует в политике страны с 1940-х годов.

Сантьяго Пенья избран новым президентом Парагвая.

Набрав 43% голосов, Пенья победил кандидата от оппозиции, лидера «Аутентичной радикально-либеральной партии» Эфраина Алегре, набравшего не более 27,5% голосов избирателей.

В течение 20 лет Пенья состоял в этой же партии, и просоединился к консерваторам партии "Колорадо" лишь в 2016 году.

Новый президент вступит в должность 15 августа сроком на пять лет, и сменит на этом посту лидера консерваторов Марио Абдо Бенитеса.

"Сегодня мы празднуем не личный триумф. Сегодня мы празднуем победу народа, который своим волеизъявлением выбрал путь социального мира, диалога, братства и национального примирения," - заявил Сантьяго Пенья после обнародования результатов голосования.

Президент соседней Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже поздравил Пенью и пообещал работать вместе с новым президентом над укреплением отношений между двумя странами.

Проигравший выборы уже во второй раз Эфраин Алегре представляет коалицию партий из разных политических лагерей. Он пообещал не сдаваться и продолжать борьбу против доминирования партии консерваторов "Колорадо".