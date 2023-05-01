Франция: исторический Первомай

Сотни тысяч людей вышли на первомайские демонстрации во Франции, выразив протест против непопулярной пенсионной реформы

Более 100 полицейских и жандармов получили ранения в ходе приуроченных ко Дню труда акций протеста против пенсионной реформы во Франции.

Как сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, 20 стражей порядка были ранены в Париже. По всей стране задержано около 300 демонстрантов.

По оценкам МВД, в общей сложности в манифестациях во Франции приняли участие около 800 тысяч человек. Организаторы оценивают это число гораздо выше - более чем в 2 миллиона - и называют протест всенародным.

Как ожидается, закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, вступит в силу осенью.

Инициатива, принятая правительством без голосования в парламенте, вызвала протесты и забастовки по всей стране.

"Важно сказать, что мы не согласны, продолжать говорить об этом, повторять это", - считает эта женщина.

"До самой пенсии - да, я не сдамся!", - заявляет этот житель Парижа.

"Это действительно непопулярная реформа, и они провели ее силой. Это оскорбление демократии и французского народа", - говорит эта женщина.

"Я думаю, всем надоела та отстраненность, с которой правительство обращается с нами", - считает эта девушка.

Профсоюзы называют нынешние первомайские выступления историческими и заявляют, что народный гнев выходит за рамки пенсионной реформы, отражая отсутствие доверия к политической власти.