Первомай во Франции: демонстрации и столкновения

В этом году Праздник трудящихся во Франции стал площадкой для протеста против непопулярной пенсионной реформы и вылился в столкновения демонстрантов с полицией

Первомайские демонстрации во Франции в этом году - это не только празднование Дня трудящихся, но и возможность выразить протест против пенсионной реформы. По всей стране сотни тысяч людей прошли маршем, чтобы заявить о своем несогласии с мерой, которая увеличивает минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Профсоюзы рассматривают это как угрозу правам трудящихся - их мобилизация вылилась в масштабное общественное движение.

Лоран Берже, генеральный секретарь профсоюза CFDT: "Цифры по мобилизации стали историческими для 1 мая - по социальному вопросу, а не по политическому, как это было в 2002 году. Это признак того, что недовольство и гнев не уменьшаются".

Опросы показывают, что против принятой властями реформы выступают 7 из 10 граждан Франции.

Жад Левен, Euronews: "12 000 полицейских и жандармов были мобилизованы по всей Франции, 5 000 - в Париже. На данный момент здесь царит праздничная атмосфера. Профсоюзы хотят превратить Первомай в массовую демонстрацию. Кроме того, впервые за почти 15 лет они собрались вместе на марш в этот праздник труда".

Начавшиеся мирно демонстрации вскоре переросли в столкновения с полицией - в Париже, Лионе и других городах. Многие манифестанты были одеты в желтые жилеты, напомнившие о широком всплеске насилия, который Франция пережила в конце 2018 года.