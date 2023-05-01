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Великобритания

В Одихаме прошла первая репетиция ВС перед коронацией

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Лондонцы готовы к церемонии коронации, 29 апреля 2023 г.
Лондонцы готовы к церемонии коронации, 29 апреля 2023 г.   -  Авторское право  Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Военнослужащие Cоединённого королевства и стран Содружества провели первую репетицию в преддверие назначенной на 6 мая церемонии коронации Карла III.

Репетиция состоялась на базе Королевских ВВС в Одихаме (Хэмпшир), в ней - помимо представителей воздушных сил - приняли участие моряки, сухопутные части, а также музыканты.

Почётный караул из 4 000 человек в полном облачении будет сопровождать монарха и нового главнокомандующего из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец. Карл III проедет полтора километра в карете "бриллиантового юбилея" Елизаветы II, запряжённой шестеркой  лошадей.

Репетиция позволила впервые собраться и отработать главные этапы коронации 7 000 военнослужащих.

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