В Одихаме прошла первая репетиция ВС перед коронацией

Euronews

Военнослужащие Cоединённого королевства и стран Содружества провели первую репетицию в преддверие назначенной на 6 мая церемонии коронации Карла III.

Репетиция состоялась на базе Королевских ВВС в Одихаме (Хэмпшир), в ней - помимо представителей воздушных сил - приняли участие моряки, сухопутные части, а также музыканты.

Почётный караул из 4 000 человек в полном облачении будет сопровождать монарха и нового главнокомандующего из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец. Карл III проедет полтора километра в карете "бриллиантового юбилея" Елизаветы II, запряжённой шестеркой лошадей.

Репетиция позволила впервые собраться и отработать главные этапы коронации 7 000 военнослужащих.