Первомай: у каждой страны Европы - свои лозунги

Euronews

Против пенсионной реформы, роста стоимости жизни, отсутствия безопасности на транспорте - в каждой из стран Европы в этот понедельник будут свои первомайские лозунги.

До полутора миллионов манифестантов ожидают увидеть на улицах французские профсоюзы. В 13-й день общенациональной кампании протеста марши пройдут в 300 городах. Демонстрантов поддержат сотрудники авиакомпаний и работники аэропортов: 1 мая от 25 до 33 % рейсов по всей стране отменены.

Для охраны правопорядка правительство мобилизовало 12 000 полицейских и жандармов, 5 тысяч - в Париже. Полемику среди профсоюзов вызвало решение использовать беспилотники для отслеживания акций протеста.

В Португалии на улицы выйдут, в первую очередь учителя и работники сферы образования, которые вот уже несколько месяцев не прекращают забастовки и акции протеста. Они требуют повышения зарплаты в контексте сильной инфляции, восстановления трудового стажа и гарантий карьерного роста, а также права на достойное жильё.

В Греции в первомайских колоннах ожидают прежде всего студентов. Именно они стали движущей силой двухмесячных акций протеста после крушения поезда Афины- Салоники в конце февраля, в котором погибли 57 человек. Большинство жертв были студентами университетов этих двух городов. Ожидается, что 1 мая греческая молодёжь снова потребует государственных инвестиций в транспортную инфраструктуру и наказания виновных в этой железнодорожной аварии.