Первомай в Европе: демонстранты требуют достойной оплаты за труд

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В европейских столицах состоялись массовые акции по случаю Дня международной солидарности трудящихся. В России, которая ведет войну в Украине, майские торжества прошли без традиционно масштабных демонстраций по соображениям безопасности

Первого мая люди по всей Европе протестовали против инфляции и снижения уровня жизни. Такого глобального выражения недовольства в Старом Свете не видели со времени пандемии. В Испании было проведено более 70 маршей под руководством влиятельных профсоюзов.

Мариан Гонсалес, преподавательница: “В этот особенный день, Первомай, мы требуем достойной оплаты за труд, и повышения заработной платы с учетом инфляции".

Мадрид, Испания Paul White/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Это требование полностью разделяли участники первомайского шествия в Афинах. На улицы столицы Греции вышли более десяти тысяч манифестантов. Акция прошла на фоне избирательной кампании: 21 мая в стране состоятся парламентские выборы.

Афины, Греция Michael Varaklas/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

В Берлине в демонстрации приняли участие порядка четырех тысяч человек. Они требовали более справедливого распределения ресурсов и прибыли со стороны компаний и правительства.

Шарлотта Виланд, секретарь:"Это день, когда мы обращаем внимание на то, что в нашем обществе происходит не так, как надо, как несправедливо распределяются ресурсы, как много людей находятся в преимущественном, или неблагоприятном положении. Это несправедливо. Самое меньшее, что я могу сделать, это встать и сказать: "Эй, это нечестно".

Москва, Россия Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В России, которая ведет войну в Украине, майские торжества прошли без традиционно масштабных демонстраций по соображениям безопасности. В Москве КПРФ провела в формате патриотического митинга встречу около памятника Карлу Марксу.