Восстановление Украины: еще один важный фронт

Восстановление Украины - задача не одного поколения. Масштабная реконструкция началась в первые же месяцы войны. Это еще одна битва, идущая фоном, но не менее важная, чем бои на передовой.

Восстановление Украины - задача не одного поколения. Масштабная реконструкция началась в первые же месяцы войны. Это еще одна битва, идущая фоном, но не менее важная, чем бои на передовой.

Ян Голдин был частью группы экспертов, выступивших на конференции по реконструкции Украины, организованной G7 и Европейским Союзом. Он говорит, что помощь международного сообщества могла бы быть быстрее.

Ян Голдин, профессор глобализации и развития Оксфордского университета:

«Военный конфликт и война - это развитие в обратном направлении. Они разрушают все. Они разрушают институты, разрушают жизни людей, их психическое состояние и их физическое состояние, конечно. На восстановление всего этого потребуется время. Но самое главное, это должны сделать сами украинцы. И восстановление происходит. Разумеется, это можно было сделать быстрее и при большей международной поддержке. Но это, безусловно, происходит».

Ян Голдин, профессор глобализации и развития Оксфордского университета:

«Россияне думали, что они разрушили энергосистему, но она была восстановлена и довольно эффективно работает в Украине. Так что это очень хороший пример. Многие мосты, которые были разрушены, восстановлены, и люди могут снова ходить по ним. И, конечно же, они нужны для военных".

На этой неделе Италия организовала двустороннюю конференцию в поддержку восстановления Украины. Франция провела одну в декабре, а следующая международная встреча доноров запланирована в Лондоне. Счет растет день ото дня.

Ян Голдин, профессор глобализации и развития Оксфордского университета:

«Цифры очень большие. Мы уже говорим о затратах на восстановление в размере 400 миллиардов евро. И я чувствую, что затраты будут еще больше, потому что это ведь не просто восстановление того, что существовало раньше. Но это не такая уж большая сумма, в сравнении с тем, что могут изыскать международные институты. Мы должны помнить, что богатые страны нашли более 20 триллионов долларов для ответа на пандемию COVID 19».

Правительства и международные институты призвали поддержать Украину в ее обороне от российской агрессии, а также ее экономическую и социальную стабилизацию.