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Португалия

Кровавое воскресенье в Сетубале: погибшие занимались разведением голубей

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Полиция на месте преступления
Полиция на месте преступления   -  Авторское право  RTP / EBU
 Глеб Шатуновский

40-летний мужчина застрелил троих человек в португальском Сетубале, после чего совершил самоубийство.

Четверо человек, включая предполагаемого нападавшего, были найдены в воскресенье утром мертвыми в португальском Сетубале. По информации властей, 40-летний мужчина застрелил троих человек в возрасте от 50 до 60 лет, после чего совершил самоубийство.

Полиция отмечает, что все погибшие увлекались разведением голубей и были знакомы друг с другом, но что именно послужило причиной кровавой ссоры, пока неизвестно.

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