Франциск: "давайте держать двери открытыми"

Папа римский Франциск возглавил в воскресенье мессу на площади Лайоша Кошута в Будапеште.

"Держать двери открытыми" - с таким призывом обратился к венграм Папа римский Франциск, возглавивший воскресную мессу на площади Лайоша Кошута в Будапеште. Как сообщает пресс-служба Ватикана, послушать проповедь понтифика собрались около 50 тысяч человек. В их числе - президент страны Каталин Новак и премьер-министр Виктор Орбан.

"Печально и плохо закрывать двери: закрытые двери нашего эгоизма по отношению к тем, кто находится с нами каждый день, закрытые двери нашего индивидуализма, закрытые двери перед иностранцами, отличными (от нас), мигрантами, бедными". Франциск Папа римский

Глава Римско-католической церкви выразил признательность Венгрии за прием тысяч украинских беженцев, но также призвал Виктора Орбана смягчить антииммиграционную политику.

В завершении мессы Франциск воззвал к Богородице защитить "мученический украинский народ и народ русский, которые я тебе посвятил".

С начала широкомасштабного российского вторжения более двух миллионов украинцев въехали в Венгрию, но, по данным ООН, лишь 35 000 человек обратились за временной защитой.