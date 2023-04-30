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мир

Франциск: "давайте держать двери открытыми"

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Папа римский Франциск
Папа римский Франциск   -  Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Глеб Шатуновский

Папа римский Франциск возглавил в воскресенье мессу на площади Лайоша Кошута в Будапеште.

"Держать двери открытыми" - с таким призывом обратился к венграм Папа римский Франциск, возглавивший воскресную мессу на площади Лайоша Кошута в Будапеште. Как сообщает пресс-служба Ватикана, послушать проповедь понтифика собрались около 50 тысяч человек. В их числе - президент страны Каталин Новак и премьер-министр Виктор Орбан.

"Печально и плохо закрывать двери: закрытые двери нашего эгоизма по отношению к тем, кто находится с нами каждый день, закрытые двери нашего индивидуализма, закрытые двери перед иностранцами, отличными (от нас), мигрантами, бедными".
Франциск
Папа римский

Глава Римско-католической церкви выразил признательность Венгрии за прием тысяч украинских беженцев, но также призвал Виктора Орбана смягчить антииммиграционную политику.

В завершении мессы Франциск воззвал к Богородице защитить "мученический украинский народ и народ русский, которые я тебе посвятил".

С начала широкомасштабного российского вторжения более двух миллионов украинцев въехали в Венгрию, но, по данным ООН, лишь 35 000 человек обратились за временной защитой.

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