Польша изымает школу при российском посольстве в Варшаве, МИД РФ обещает "жесткий" ответ

Euronews

Власти Варшавы изымают в пользу государства здание средней школы при российском посольстве. В МИД РФ назвали происходящее "провокацией".

Власти Варшавы изымают в пользу государства здание средней школы при российском посольстве.

В субботу представители мэрии и полицейские, получив отказ открыть входные ворота перед школой, взломали их и проникли в помещение. Сообщается также, что все находившиеся на территории школы учителя и сотрудники покинули здание.

Марек, журналист: "Весь процесс ускорился после вторжения в Украину. Почему сейчас? Я думаю, это из-за того, что польское правительство обратилось к городу с просьбой сделать это сейчас".

Посол РФ в Польше Сергей Андреев считает действия польских властей грубейшим нарушением Венской конвенции и правовым произволом.

В МИД России назвали происходящее провокацией и заявили, что вторжение в школу при российском посольстве не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для Польши.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что России нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей.