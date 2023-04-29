Сотни мигрантов застряли на чилийско-перуанской границе

Вот уже пять дней несколько сот человек, главным образом граждане Венесуэлы находятся на пограничном пропускном пункте между Чили и Перу близ городка Арика.

Вот уже пять дней несколько сот человек, главным образом граждане Венесуэлы находятся на пограничном пропускном пункте между Чили и Перу близ городка Арика. По их словам, они пытаются перейти границу, чтобы добраться затем до своих стран, однако перуанские власти не пускают их в страну из-за отсутствия документов.

По словам мигрантов, они покидают Чили из-за растущих цен, сложности с поиском работы и невозможности получить вид на жительство. Власти обеих стран обещают создать регистрационные пункты и выдать находящимся на границе мигрантам временные документы.

По данным чилийской прокуратуры, только в этом году в страну прибыли около 10 тысяч нелегальных мигрантов. В настоящий момент в парламенте страны обсуждается законопроект, который классифицирует нелегальную иммиграцию как уголовное преступление, предусматривающее до полутора лет тюремного заключения.

В парламент Перу в четверг был внесен проект закона, предполагающий за такое нарушение до 10 лет тюрьмы.