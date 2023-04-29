Будапешт: Папа Франциск встретился с беженцами и молодежью

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Апостольский визит в Венгрию главы римско-католической церкви насыщен событиями. Франциск поблагодарил венгров за прием украинских беженцев и встретился с молодежью

Во второй день апостольского визита в Будапешт папу римского Франциска встретили верующие в церкви Святой Елизаветы. Понтифик поблагодарил венгров за помощь украинским беженцам.

У Вероники, дочери Виктории, аутизм. Семья покинула Украину спустя две недели после российского вторжения. Благодаря Мальтийской службе помощи, мама и дочь смогли начать новую жизнь в Венгрии. Франциск их благословил.

Викстория, украинская беженка: "По моему мнению, он толерантный. Он человек веры. О__н не может изменить политику, но достаточно того, что он говорит о любви и терпимости".

Среди собравшихся в церкви были также беженцы из Пакистана, Афганистана, Ирака, Ирана, Нигерии, Южного Судана и других стран.

Роман, паломник: "_Понтифик направлялся к выходу. Он остановился, посмотрел на крест и благословил._Затем он взял нас за руки. Это очень большое событие".

На Спортивной арене Будапешта папа Франциск встретился с венгерской молодежью. Он попросил юношей и девушек помогать друг другу, верить в то, что они любимы Господом, и предназначены для больших свершений.