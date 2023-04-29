Афганские женщины вышли на акцию протеста в Кабуле

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Группа женщин в столице Афганистана провела манифестацию. Ее участницы призвали международное сообщество не признавать талибов

Группа афганских женщин провела марш протеста в столице страны Кабуле. Участницы акции потребовали от международного сообщества не признавать талибов, которые летом 2021 года захватила власть в Афганистане.

Демонстрация прошла в преддверии созываемой ООН международной встречи по Афганистану. Она должна состояться в Дохе на следующей неделе.

С возвращением к власти талибов афганские женщины оказались фактически полностью исключены из публичной жизни.

Их положение настолько ухудшилось, что стало небезопасно просто выходить из дома. Однако и там многие женщины страдают от насилия.

По данным ООН, 9 из 10 афганских женщин подвергаются насилию. Развод разрешается только только в том случае, если муж является наркоманом или покинул страну.

Талибы упразднили Министерство по делам женщин и Комиссию по правам человека, почти полностью разрушив национальную сеть приютов и служб поддержки женщин.