"Их разыскивает ФБР": шесть россиян, которых в США обвиняют в совершении преступлений

Эти шесть граждан РФ обвиняются во вмешательстве в американские выборы, киберпреступлениях и других правонарушениях. За информацию, которая приведет к поимке некоторых из них, предлагается денежная награда.

Федеральное бюро расследований разыскивает десятки россиян по подозрению в заговорах против США и преступной деятельности.

В списках ФБР более 60 российских граждан.

Их подозревают в причастности к различным преступлениям - от вмешательства в американские выборы до контрабанды оружия и квантовых компьютеров.

Вот некоторые из "Most Wanted" россиян:

Наталья Бурлинова

Наталья Бурлинова FBI

ФБР подозревает Наталью Бурлинову в сборе разведывательной информации для Москвы в США.

При поддержке ФСБ РФ она якобы вербовала европейцев и американцев для влияния на общественное мнение, в том числе в преддверии президентских выборов.

Считается, что Бурлинова собирала личную и профессиональную информацию, которая затем передавалась ФСБ в обмен на финансирование и другую поддержку ее НПО "Креативная дипломатия".

Находясь в США, Бурлинова посещала университеты и исследовательские институты, предположительно предоставляя подробную информацию о тех, кто симпатизирует России.

Она живет и работает в Москве.

В НПО "Креативная дипломатия" отвергают обвинения.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер" AFP

Евгений Пригожин, глава и основатель ЧВК "Вагнер", разыскивается спецслужбами США за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года.

Бывший повар Путина поднялся по служебной лестнице, выполняя поручения начальства. Его вооруженные формирования, в которых вербуют в том числе и российских заключенных, воюют в Украине и некоторых странах Африки.

Некоторые утверждают, что Пригожин имеет собственные политические амбиции.

ФБР утверждает, что Пригожин "курировал" операцию по вмешательству в выборы в США базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований, финансируемой им "фермы троллей".

Пригожин обвиняется в "участии в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента".

ФБР предлагает 250 000 долларов за информацию, которая может привести к его аресту.

Борис Лившиц

Борис Лившиц FBI

Уроженец Ленинграда Борис Лившиц обвиняется в незаконном поиске и поставке в Россию секретных военных технологий США.

"Лившиц и его сообщники незаконно искали и закупали военную высокотехнологическую продукцию и секретную продукцию двойного назначения у производителей в США и отправляли ее конечным потребителям в России. В число данных товаров входило испытательное оборудование высокого технического уровня, используемое в квантовых вычислениях, гиперзвуковых ракетах, разработке ядерного оружия и в других военных и военно-космических задачах", - говорится в сообщении ФБР.

Среди его клиентов были российские спецслужбы, Министерство обороны РФ, а также некоторые университеты страны.

Кроме того Лившица подозревают в причастности к контрабанде десятков тысяч табельных снайперских пуль и патронов армейского образца американского производства. Он имеет связи с Россией, Эстонией, Финляндией, Казахстаном, Германией, Латвией, Литвой и США. На его арест выдан ордер.

Михаил Гаврилов

Михаил Гаврилов FBI

Офицер ФСБ Михаил Гаврилов разыскивается в связи с российской хакерской кампанией против мирового энергетического сектора.

Вместе с соучастниками в период с 2012 по 2017 год он взламывал компьютерные сети различных компаний и организаций энергосектора, в том числе нефтяных фирм и АЭС. Гаврилову может грозить в США более 50 лет заключения.

Под ударом оказались более 380 иностранных компаний, расположенных в 135 странах мира, включая Францию, Германию, Китай, Швейцарию и Великобританию.

Петр Плискин

Петр Плискин FBI

В октябре 2020 года суд присяжных в Пенсильвании вынес обвинительное заключение против Плискина и еще пяти сотрудников российских спецслужб по подозрению в киберпреступлениях.

ФБР утверждает, что они участвовали "в осуществлении целенаправленного захвата компьютерных систем по всему миру, в том числе относящихся к критической инфраструктуре Украины, к политической кампании во Франции; компьютерных систем потерпевших из разных стран в результате кибератак с использованием вредоносной программы NotPetya; а также компьютерных систем потерпевших из разных стран, причастных к зимним Олимпийским играм 2018 года и к расследованиям покушений с использованием отравляющего вещества нервно-паралитического действия, публично приписываемых правительству России".

Все эти "разрушительные" и "подрывные действия направлены на стратегическую выгоду России", - полагают в ФБР.

Игорь Дехтярчук

Игорь Дехтярчук FBI

ФБР обвиняет 25-летнего Игоря Дехтярчука в нескольких киберпреступлениях.

Его подозревают в управлении торговой онлайн-площадкой, где продавались украденные логины, персональная информация о пользователях и инструменты аутентификации, с помощью которых можно было получить доступ к данным кредитных карт.

В США ему грозит до 20 лет тюремного заключения. В сообщении отмечается, что он проживает в России.