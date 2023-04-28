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Украина

Зеленский почтил память погибших в Умани и Днепре "детей и взрослых"

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Спасатели работают на месте попадания российской крылатой ракеты в жилой дом, 28 апреля 2023 г.
Спасатели работают на месте попадания российской крылатой ракеты в жилой дом, 28 апреля 2023 г.   -  Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

По меньшей мере 25 человек, в том числе пятеро детей, погибли рано утром в пятницу в результате нового массированного российского удара по украинским городам.

По меньшей мере 23 жертвы в городе Умань в центре страны, где российская крылатая ракета попала в жилой дом, ещё двое в Днепре. 

В Москве заявили, что разбомбили "пункты временного размещения резервных подразделений вооруженных сил Украины" с применением "высокоточного оружия".

21 крылатую ракету типа X-101/X-555 из двадцати трёх, а также два беспилотника украинской армии удалось сбить, заявило командование в Telegram.

Дмитрий бежал с семьёй в Умань из Луганска, но российские ракеты настигли их и здесь.

Мы просто ждали помощь, пытались на этом только сконцентрироваться. Когда мы спустились, мы очень плохо себя чувствовали. Мы поехали в больницу, и нас накоололи чем-то, я не знаю. Сейчас я хочу увидеть своих детей, живых или мёртвых...
Дмитрий
внутренне-перемещённое лицо

Минутой молчания почтил президент Украины погибших в пятницу "детей и взрослых" на встрече с главой чешского государства Петром Павлом и словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

"Каждое нападение... приближает террористическое государство к поражению и наказанию", - заявил Владимир Зеленский накануне.

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