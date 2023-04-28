Зеленский почтил память погибших в Умани и Днепре "детей и взрослых"

По меньшей мере 25 человек, в том числе пятеро детей, погибли рано утром в пятницу в результате нового массированного российского удара по украинским городам.
По меньшей мере 23 жертвы в городе Умань в центре страны, где российская крылатая ракета попала в жилой дом, ещё двое в Днепре.
В Москве заявили, что разбомбили "пункты временного размещения резервных подразделений вооруженных сил Украины" с применением "высокоточного оружия".
21 крылатую ракету типа X-101/X-555 из двадцати трёх, а также два беспилотника украинской армии удалось сбить, заявило командование в Telegram.
Дмитрий бежал с семьёй в Умань из Луганска, но российские ракеты настигли их и здесь.
Минутой молчания почтил президент Украины погибших в пятницу "детей и взрослых" на встрече с главой чешского государства Петром Павлом и словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.
"Каждое нападение... приближает террористическое государство к поражению и наказанию", - заявил Владимир Зеленский накануне.
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