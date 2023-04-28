Нидерланды: отцу 550 детей запретили сдавать сперму

Euronews

Голландский суд в пятницу запретил отцу как минимум 550 детей сдавать сперму. Джонатану М. 41 года грозит штраф до 100 000 евро каждый раз, когда он нарушит запрет.

Мать одного из зачатых им детей и фонд Donorkind подали в суд на "массового донора" за то, что тот продолжал искать потенциальных родителей в социальных сетях, несмотря на рекомендациями голландских клиник ограничиться 25 зачатиями, чтобы избежать инбридинга, кровосмешения и психологических проблем у донорских детей.

Истец, как объясняют в Donorkind, нашла этого человека в 2018 году через платформу знакомств. Он обещал следовать рекомендациям голландских клиник. Но позже женщина узнала, что уже на тот момент Джонатан М. стал отцом 100 детей только в голландских клиниках. Точное число зачатых им детей в частном порядке и через датскую клинику, которая отправляла его сперму клиентам в разных странах, установить не удалось. По оценкам, будучи донором с 2007 года, он стал отцом по меньшей мере 550 детей.

Суд заявил, что "вероятность негативных психосоциальных последствий" для всех них, связанных со страхом инцеста, велика. "Поэтому в их интересах, чтобы эта сеть родства не расширялась", - говорится в заявлении Гаагского окружного суда.

Адвокат донора заявил на суде, что Джонатан М. хотел помочь тем родителям, кто - в противном случае - не смог бы зачать ребенка.