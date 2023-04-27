Нидерланды в борьбе за сокращение азотного следа

В Нидерландах обострился так называемый азотный конфликт. Чрезмерное поголовье скота угрожает природному балансу. Уже много лет нарушается европейское законодательство.

Правительство хочет вдвое сократить выбросы азота к 2030 году. Партия фермеров блокирует реформы, пытаясь их отсрочить.

Рассказывает молочный фермер из региона Гронинген:

"Невесело вставать утром, чтобы подоить коров, с мыслью: "А что же дальше?" У нас больше нет никакой перспективы. С утра пораньше это очень пугающее чувство. Все испытывают страх [перед будущим]."

Избыток азотных выбросов ставит под угрозу биоразнообразие. Редкие растения исчезают из-за интенсивного сельского хозяйства. Высший суд Нидерландов обязал правительство принять меры. Природные заповедники должны быть спасены.

ВИМ ВАН ОПБЕРГЕН, ФОНД SAVE 'DE PEEL

"Даже если прекратить всё фермерство в радиусе 10 км от зоны торфяных болот, это приведет к сокращению азота лишь на 20%, - поясняет сотрудник фонда SAVE 'DE PEEL Вим ван Опберген. - Это означает, что меры должны быть приняты повсюду в регионе, включая соседние страны, такие как Германия и Бельгия."

Ни то, чтобы фермеры перестали заниматься сельским хозяйством, уже есть средства. Правительство создало фонд поддержки в объёме 24 млрд евро. Но пока ещё нужен "зеленый свет" от Еврокомиссии.

Рассказывает корреспондент Euronews Ханс фон дер Брелие:

"Голландские фермеры в бешенстве: их просят производить меньше навоза. Нидерланды 2-й по объёму экспортер сельхозпродукции в мире. И это имеет свои последствия: Все больше и больше территорий загрязняются азотом. Природные заповедники умирают. Ускоряется вымирание видов. В связи с этим возникает вопрос: удастся ли правительству сократить поголовье скота вдвое, или в стране произойдет восстание фермеров?"