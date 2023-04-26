Пожары в Свердловской области уничтожили 147 жилых домов

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Пожары уничтожили более 200 строений в семи населенных пунктах Свердловской области, в том числе 147 жилых домов. Больше всего от ландшафтных пожаров пострадали посёлки Сосьва и Таёжный. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

В огне погиб по меньшей мере один человек, 659 жителей потеряли свои дома. Пожарным удалось локализовать стихийные возгорания, более 1000 домов спасены от огня. Но и сутки спустя горение продолжалось в общей сложности на площади около 1 гектара.

По данным местных властей, причиной возгорания могло стать сжигание опилок на близлежащей лесопилке. Пламя быстро охватило всю прилегающую территорию. Среди пострадавших от пожара зданий - электроподстанция и тюремная больница. Власти объявили о выплате помощи пострадавшим в размере 10 000 рублей (эквивалент около 120 евро).