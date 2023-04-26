В Скандинавии среди российских дипломатов находят всё больше шпионов

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Российские посольства в скандинавских странах превратились в шпионские ячейки. Это выяснило международное расследование, проведенное местными общественными телеканалами, которые выявили присутствие 38 агентов российской разведки в различных дипломатических структурах скандинавских стран.

Группа репортеров раскрыла информацию о 13 предполагаемых шпионах, которые в настоящее время работают в посольстве России в Стокгольме: все они обладают дипломатическим иммунитетом и защитой в соответствии с Венской конвенцией.

Присутствие российской шпионской сети распространяется на острова Шпицберген, где работает историческая горнодобывающая компания "Арктикуголь".

"У меня была первая встреча с российским генконсулом и новым главой треста "Арктикуголь", - рассказывает губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе, - вот здесь, в этой комнате, в августе прошлого года, когда мы выразили им мои ожидания, а они со своей стороны разъяснили свои планы. Это была первая моя встреча с ними, и с тех пор мы поддерживали регулярные контакты."

За неделю до премьеры норвежского сериала "Теневая война", в котором впервые было рассказано о журналистском расследовании, из Осло выслали 15 сотрудников российского посольства, подозреваемых в шпионаже.

В среду Россия ответила высылкой десяти сотрудников норвежского посольства в Москве.