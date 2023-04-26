В Сингапуре повесили человека за "причастность к контрабанде каннабиса"

В Сингапуре после полугодового перерыва возобновилось исполнение смертных переговоров, в среду утром стало известно о повешении 46-летнего Тангараджу Суппиа, которого суд признал виновным в сговоре с целью продажи 1 килограмма каннабиса.
Обвинительный приговор был вынесен ещё в 2018 году, суд тогда постановил, что его номер телефона использовался для координации сбыта наркотиков. Семья осуждённого и правозащитники призывали президента страны Халиму Якоб отменить казнь.
Поданное в понедельник ходатайство об отсрочке казни было отклонено без слушаний.
В ООН осудили приведение в исполнение приговора и призвали власти республики ввести "официальный мораторий" на смертную казнь за подобные деяния.
В прошлом году в Сингапуре, где действует гораздо более жёсткое законодательство, чем в других странах региона, казнили 11 человек, которые проходили по делам, связанным с оборотом наркотиков.