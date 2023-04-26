В Сингапуре повесили человека за "причастность к контрабанде каннабиса"

В Сингапуре после полугодового перерыва возобновилось исполнение смертных переговоров, в среду утром стало известно о повешении 46-летнего Тангараджу Суппиа, которого суд признал виновным в сговоре с целью продажи 1 килограмма каннабиса.

Обвинительный приговор был вынесен ещё в 2018 году, суд тогда постановил, что его номер телефона использовался для координации сбыта наркотиков. Семья осуждённого и правозащитники призывали президента страны Халиму Якоб отменить казнь.

За 10 часов до исполнения приговора с призывом помиловать Суппиа к правительству обратились его племянница и племянник.

Поданное в понедельник ходатайство об отсрочке казни было отклонено без слушаний.

В ООН осудили приведение в исполнение приговора и призвали власти республики ввести "официальный мораторий" на смертную казнь за подобные деяния.

Применение высшей меры наказания за преступления, связанные с наркотиками, несовместимо с международными нормами и стандартами. Страны, которые ещё не отменили смертную казнь, могут назначать её лишь за чрезвычайно тяжкие преступления. Равина Шамдасани пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека

В прошлом году в Сингапуре, где действует гораздо более жёсткое законодательство, чем в других странах региона, казнили 11 человек, которые проходили по делам, связанным с оборотом наркотиков.