Известный иранский кинорежиссер Джафар Панахи впервые за 14 лет смог покинуть страну. Его супруга опубликовала в сети Instagram фотографию, на которой вместе с мужем она прибывает в аэропорт.

Режиссер-диссидент, который только в феврале был в очередной раз освобожден из тюрьмы, по словам его адвоката, проведет некоторое время во Франции.

62-летний Панахи провел практически всю свою карьеру под пристальным оком иранских властей. С 2010 года ему был запрещён выезд из страны, когда он был приговорен к шести годам тюрьмы за "пропаганду против системы".

Это не помещало ему в 2015 году получить высшую награду Берлинского кинофестиваля за ленту "Такси".