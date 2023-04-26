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Иран

Иранский кинорежиссер Джафар Панахи смог покинуть страну после длительного запрета на выезд

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После 13 лет запрета кинорежиссер Джафар Панахи смог покинуть Иран
После 13 лет запрета кинорежиссер Джафар Панахи смог покинуть Иран   -  Авторское право  str/AP2011
 Антон Хмельнов

Известный иранский кинорежиссер Джафар Панахи впервые за 14 лет смог покинуть страну. Его супруга опубликовала в сети Instagram фотографию, на которой вместе с мужем она прибывает в аэропорт.

Режиссер-диссидент, который только в феврале был в очередной раз освобожден из тюрьмы, по словам его адвоката, проведет некоторое время во Франции.

62-летний Панахи провел практически всю свою карьеру под пристальным оком иранских властей. С 2010 года ему был запрещён выезд из страны, когда он был приговорен к шести годам тюрьмы за "пропаганду против системы".

Это не помещало ему в 2015 году получить высшую награду Берлинского кинофестиваля за ленту "Такси".

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