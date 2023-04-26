В Украине почтили память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС

Euronews

В Украине прошли памятные мероприятия по случаю 37 -й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Разрушение реактора четвёртого энергоблока этой АЭС стало крупнейшей в истории атомной энергетики катастрофой и привело к тяжелейшим последствиям, в том числе экономическим и экологическим.

Сразу после катастрофы скончался 31 человек. Впоследствии тысячи людей умерли от связанных с радиацией заболеваний.

В Киеве память погибших ликвидаторов аварии почтили минутой молчания. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

Зеленский отметил, что авария на ЧАЭС оставила огромную рану во всем мире. В первый месяц российского вторжения в Украину Чернобыльская АЭС находилась в руках сил РФ.

Украинский лидер на своей странице в Twitter отметил, что "только возвращение полного контроля над ЗАЭС обезопасит мир от новой катастрофы".

Зеленский призвал мировое сообщество не допустить, чтобы Россия шантажировала планету с помощью объектов атомной энергетики.