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Швеция высылает из страны пять сотрудников российского посольства, которых подозревают в шпионаже. По данным шведского агентства национальной безопасности, все пять дипломатов в миссии работали на разведку. Решение последовало за публикацией журналистского расследования о российских судах, которые, как утверждается, ведут шпионские миссии в Северном море.

Около 50 судов, о которых идет речь, были приняты в портах Фарерских островов, несмотря на санкции ЕС. Датская оппозиция требует от этой автономной территории принять меры против предполагаемого сокрытия шпионской деятельности.

"Это вопрос не только Фарерских островов, я не согласен, - говорит лидер Консервативной партии Сорен Папе Поульсен. - Предполагаю, что власти Фарерских островов что-то предпримут. В противном случае я ожидаю действий от правительства Дании."

Со времен Второй мировой войны Фарерские острова сохраняют значительную степень автономии от датского правительства, хотя из суверенитета исключены вопросы обороны и международных отношений.

"Если бы я была в составе правительства, я бы в срочном порядке связалась с властями Фарерских островов, и я ожидаю, что глава МИД Дании сделает это, причём немедленно," - говорит лидер датских демократов Ингер Стойберг.

Несколько скандинавских СМИ сообщили, что десятки российских кораблей в скандинавских водах ведут себя подозрительно. Журналисты утверждают, что суда занимались шпионажем за критически важными объектами инфраструктуры.

Кремль отрицает все обвинения, называя их необоснованными.