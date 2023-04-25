Минобороны Великобритании: потери российской армии снизились на треть

Саша Вакулина, Euronews:

Министерство обороны Великобритании сообщает: за апрель 2023 года среднесуточное количество потерь российской армии, вероятно, снизилось примерно на 30%. В январе-марте 2023 российские войска несли исключительно тяжелые потери.

Потери России, скорее всего, сократились, так как попытка зимнего наступления не удалась, и российские силы теперь сосредоточены на подготовке к ожидаемому украинскому контрнаступлению.

Институт изучения войны (ISW): 23 и 24 апреля российские силы продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но не добились каких-либо подтвержденных территориальных захватов в городе.

После более чем десяти месяцев попыток России захватить Бахмут основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что падение Бахмута не изменит положения российских войск в Донецкой области. По словам Евгения Пригожина, задача ЧВК "Вагнер" состоит в том, чтобы измотать украинские силы перед возможным контрнаступлением.

22 апреля ISW заявил, что украинские силы установили устойчивое присутствие в определенных районах на восточном берегу Херсонской области, но не плацдарм.

В понедельник аналитический центр выпустил разъяснение, в котором говорится: ISW не считает, что украинские силы установили плацдарм через реку Днепр.

Затем ISW выпустил отдельное заявление относительно освещения предстоящих украинских контрнаступательных операций, в котором говорится: "ISW обязуется делать всё возможное, чтобы не ставить под угрозу оперативную безопасность Украины и не сообщать российским войскам ничего, чего они еще не знают. ISW не будет делать никаких прогнозов относительно того, что украинские силы могут или не могут сделать, не говоря уже о том, где и когда они могут это сделать. Мы будем особенно осторожны и будем избегать заявлений, которые могут быть истолкованы как такие прогнозы в ближайшие недели".