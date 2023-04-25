Новая европейская платежная система бросит вызов Visa

Euronews

В Германии и Франции до конца года начнётся тестирование новой европейской платёжной системы. Речь идёт о проекте, который призван упростить моментальные переводы между личными банковскими счетами внутри Еврозоны. Программу реализует компания "Европейская платёжная инициатива", которую Евроцентробанк выбрал одним из официальных разработчиков инфраструктуры для перехода на цифровой евро.

Уже в 2024 платёжная система должна быть запущена в нормальном режиме во Франции, Бельгии и Германии. Эти страны обеспечивают более половины безналичных транзакций в зоне евро.

О будущей системе уже говорят как о потенциальной альтернативе Visa и MasterCard. Во всяком случае, через пару лет их логотипы, вероятно, часто можно будет увидеть рядом.