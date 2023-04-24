ISW: ЧВК "Вагнер" продолжает нести большие потери в Украине

Саша Вакулина, Euronews:

Обрисовывая текущую ситуацию на поле боя в Украине, Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российские силы действуют децентрализованными и в значительной степени сокращенными формированиями на всем театре военных действий, а текущая схема развертывания предполагает, что большинство доступных подразделений уже находятся в боевой готовности и участвуют либо в наступательных, либо в оборонительных операциях.

Нынешняя модель действий российских войск вокруг Бахмута предполагает, что российское военное руководство всё больше отдает приоритет завершению захвата города до начала украинского контрнаступления, если это возможно.

ЧВК "Вагнер" продолжает нести большие потери. Вполне возможно, что в какой-то момент ей удастся завершить захват города. Поддержание наступления ЧВК "Вагнер" после его кульминации потребовало от Минобороны РФ задействовать соединения воздушно-десантных войск на северном и юго-западном флангах, чтобы позволить ЧВК "Вагнер" почти полностью сосредоточиться на городских боях.

В противоположность этому российская группировка в Херсонской области, вероятно, является самой дезорганизованной и недоукомплектованной на всем театре военных действий. Российские подразделения там были переформированы и передислоцированы после ухода российских войск с западного берега Херсонской области в ноябре.

ISW сообщает: весьма вероятно, что оставшаяся группировка на восточном берегу состоит из сильно недоукомплектованных остатков в основном мобилизованных частей.

В минувшие выходные аналитический центр отметил, что российские "военкоры" предоставили достаточно видеоматериалов с геолокацией и текстовых отчетов, чтобы подтвердить, что украинские силы заняли позиции на восточном берегу Херсонской области, хотя неясно, в каком масштабе и с какими намерениями.

Представитель украинского оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что не может ни подтвердить ни опровергнуть сообщение, поскольку "условия военной операции требуют тишины до тех пор, пока ситуация не станет достаточно безопасной для украинских военных".