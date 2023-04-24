Уехавшие из-за войны студенты-медики возвращаются из Индии во Львов

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Львовский национальный медицинский университет в Украине снова принимает студентов из Индии, которые в спешке уехали, когда в феврале прошлого года началась война. Многие старшекурсники теперь возвращаются, чтобы закончить учебу. Ведь отъезд из Украины означал отказ от диплома и потерю нескольких лет обучения. Не говоря уже о 5 000 долларов в год, которые платят за обучение иностранцы.

"Это было совсем новое чувство, ведь впервые в жизни мы переживали такое... - вспоминает начало войны студент 5-го курса ЛНМУ Картики Трипати. - Даже больше, чем мы сами, за нас переживали наши родители, дома в Индии: они не знали, что именно тут происходит, все были в панике!"

В университете были созданы бомбоубежища для обеспечения безопасности студентов на случай воздушной тревоги.

"Теперь, когда иностранные студенты вернулись, мы заботимся об их безопасности, - рассказывает замдекана международного факультета ЛНМУ им.Галицкого, профессор Наталья Чухрай. - Мы организовали и оборудовали убежища, куда студенты могут спуститься в случае тревоги".

В Индии подобный курс обучения обходится в 10-12 тысяч долларов в год. Поэтому бросать учёбу иностранные студенты не хотели.

"Мы на пятом курсе у нас уже нет выбора, чтобы ехать в другие заведения, - говорит старшекурсник Мадур Уткарш. - Нас бы не приняли, потому что последний год у нас только интернатура, а лекций - не так много. Вот поэтому-то мы здесь".

Во Львовском национальном медицинском университете им.Галицкого учатся иностранные студенты из более чем 40 стран мира.