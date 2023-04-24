На севере Буркина-Фасо десятки людей погибли в результате нападения

Euronews

Около 60 человек погибли в Буркина-Фасо в результате нападения людей, одетых в форму вооруженных сил страны. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местного прокурора Ламина Каборе.

Бойня произошла в деревне Карма на севере страны. По словам местных жителей, на деревню напали более сотни людей, которые передвигались на мотоциклах и пикапах.

Прокурор проинформировал, что нападавшие забрали в деревне различные ценности. Он распорядился найти и задержать всех причастных.

Трагедия произошла через неделю после того, как 6 солдат и 34 ополченца были убиты в результате нападения предполагаемых исламистов около деревни Аорема, отмечает агентство.

В апеле власти объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами.