Сотни иностранных граждан эвакуированы из охваченного конфликтом Судана

Euronews

В Судане идет эвакуация иностранных граждан на фоне постоянно нарушаемого перемирия, объявленного армией и спецназом. Первыми эту страну покинули 157 человек, репатриированные Саудовской Аравией.

Американские военные эвакуировали из Хартума вертолетами дипломатов США и их семьи. Великобритания, Франция и Китай задействуют в эвакуации военно-транспортные самолеты.

В минувшую пятницу военно-транспортный самолет C-130 взлетел с авиабазы Комаки в Японии в направлении Джибути для последующей подготовки к эвакуации японских граждан из Судана.

Комаки, Япония Mizuki Ikari/AP

Конфликт в Судане между армией и силами быстрого реагирования длится вот уже вторую неделю. В центре столицы не прекращаются боестолкновения.

В ходе конфликта погибли по меньшей мере 413 человек, боле трех с половиной тысяч получили ранения.

Люди в Хартуме живут в зоне боевых действий, поскольку ряд объектов, в частности, военный штаб и президентский дворец, находятся недалеко от жилых домов.

Многие семьи остались без электричества и воды. Хартумцы выходят на улицу только для того, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, или бежать из города.