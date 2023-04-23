В Тель-Авиве прошла масштабная акция протеста против судебной реформы

Euronews

Тысячи израильтян вышли на 16-ю антиправительственную акцию протеста. Демонстранты снова выступили против судебной реформы, несмотря на то, что она была приостановлена.

В конце марта премьер-министр Нетаньяху объявил о решение отложить принятие закона, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами.

Реформа предполагает существенное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти. Манифестации прошли в преддверии празднования "Дня независимости" Израиля и Дня памяти.

Самая крупная акция состоялась в Тель-Авиве.