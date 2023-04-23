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Израиль

В Тель-Авиве прошла масштабная акция протеста против судебной реформы

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Акция протеста в Тель-Авиве
Акция протеста в Тель-Авиве   -  Авторское право  Mizuki Ikari/AP
 Euronews

Тысячи израильтян вышли на 16-ю антиправительственную акцию протеста. Демонстранты снова выступили против судебной реформы, несмотря на то, что она была приостановлена.

В конце марта премьер-министр Нетаньяху объявил о решение отложить принятие закона, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами.

Реформа предполагает существенное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти. Манифестации прошли в преддверии празднования "Дня независимости" Израиля и Дня памяти.

Самая крупная акция состоялась в Тель-Авиве.

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