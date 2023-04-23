Германия: Задержан подозреваемый в нападении с ножом на спортзал

Полиция Германии сообщила о задержании подозреваемого в нападении с ножом на посетителей спортзала в Дуйсбурге. На кадрах видеонаблюдения очевидцы опознали 26-летнего гражданина Сирии. В понедельник будет решаться вопрос о его заключении под стражу в рамках дела, которое расследуется по статье о покушении на убийство.

Нападение в спортзале произошло в начале недели. Четыре человека получили ножевые ранения. За помощь в поиске преступника, которому тогда удалось скрыться, власти объявили вознаграждение в размере 2000 евро.