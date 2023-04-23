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Германия

Германия: Задержан подозреваемый в нападении с ножом на спортзал

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Полиция у фитнес-клуба в Дуйсбурге после нападения с ножом
Полиция у фитнес-клуба в Дуйсбурге после нападения с ножом   -  Авторское право  Christoph Reichwein/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
 Андрей Позняков

Полиция Германии сообщила о задержании подозреваемого в нападении с ножом на посетителей спортзала в Дуйсбурге. На кадрах видеонаблюдения очевидцы опознали 26-летнего гражданина Сирии. В понедельник будет решаться вопрос о его заключении под стражу в рамках дела, которое расследуется по статье о покушении на убийство.

Нападение в спортзале произошло в начале недели. Четыре человека получили ножевые ранения. За помощь в поиске преступника, которому тогда удалось скрыться, власти объявили вознаграждение в размере 2000 евро.

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