Будапешт: массовый велопробег в День Земли

Euronews

15 000 велосипедистов выехали на улицы Будапешта в День Земли. Весь город был наполнен звоном клаксонов. Старт велопробегу дал посол Нидерландов на площади Героев. Затем участники мероприятия проехали вдоль набережной Дуная до острова Маргит. Жители венгерской столицы хотят, чтобы их город с оживленными автомагистралями, превратился в зеленый мегаполис со множеством удобных велодорожек.

Янош, участник велопробега:"Конечно, хотелось бы, чтобы велосипедных дорожек было больше, но и автомобилистам тоже нужно где-то ездить".

Дороги в Будапеште были спроектированы с упором на автомобильное движение. На протяжении десятилетий байкерам и велосипедистам передвигаться по городу было непросто. Но менталитет изменился, особенно при нынешнем "зеленом" мэре. Впрочем, и предыдущий градоначальник-консерватор развивал сеть велодорожек.

Золтан Шипошедь, Euronews:"День Земли — это только начало. Каждые выходные с сегодняшнего дня и до конца лета набережная__Дуная будет в распоряжении пешеходов, бегунов, велосипедистов и семей с колясками".