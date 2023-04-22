Акция протеста «Восстание вымирающих»

Euronews

В Лондоне тысячи людей вышли на новый марш протеста «Восстание вымирающих». Они выступают в первую очередь против использования ископаемого топлива в экономике и против правительственных инвестиций в проекты, связанные с углём, нефтью и газом. Это уже второй день манифестации из четырёх, которые планируют провести экоактивисты. В то же время они обещают не срывать запланированный на воскресенье Лондонский марафон — на фоне того, что ранее сразу два крупных спортивных события были сорваны защитниками природы.