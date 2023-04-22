Эвакуация иностранцев из Судана

Euronews

В порту Джидда в Саудовской Аравии пришвартовались первые корабли, эвакуировавшие иностранцев из Судана. Всего морем вывезено уже более 150 граждан 12 государств. В Великобритании, США, Франции и Китае, как и в ряде других стран, заявили, что своих соотечественников будут вывозить по воздуху, транспортными самолётами ВВС.

Ранее главнокомандующий суданской армии, генерал Бурхан, дал формальное разрешение на эвакуацию иностранцев. В то же время он признал, что армия не контролирует некоторые крупные аэропорты, в том числе в столице страны Хартуме, что может создать проблемы для эвакуации.

Боевые действия в Судане в субботу возобновились с новой силой после относительно затишья, вызванного мусульманским праздником Ид-аль-Фитр. Бои продолжаются уже больше недели. За это время, по данным минздрава Судана, погибли более 600 человек и свыше 3500 получили ранения.