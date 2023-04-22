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мир

Франция: суд вынес приговор обвиняемому в теракте спустя сорок два года

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Хассан Диаб
Хассан Диаб   -  Авторское право  Justin Tang/The Canadian Press via AP
 Euronews

Спустя более 42-х лет после взрыва у парижской синагоги французский суд признал виновным в теракте профессора канадского университета ливанского происхождения Хассана Диаба.

69-летний мужчина приговрен заочно к пожизненному заключению. Он отрицает причастность к произошедшему.

По версии следствия именно Диаб 3 октября 1980 года заложил в мотоцикл бомбу, которая взорвалась у синагоги. Жертвами теракта стали четыре человека, 38 получили ранения.

Адвокаты Диаба утверждали, что во время теракта подзащитный находился в Ливане и попал под следствие по ошибке.

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