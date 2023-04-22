В Греции назначена дата досрочных выборов

Euronews

Досрочные выборы в Греции назначены на 21 мая. Премьер-министр Кириакос Мицотакис официально обратился к президенту страны распустить нынешний состав парламента, чтобы начать предвыборную кампанию.

Изначально планировалось организовать досрочные выборы в апреле, но эти планы изменила крупная железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни 57 человек. Из-за этого правящая партия «Новая демократия» потеряла ещё больше голосов.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

«Я знаю, что несмотря на позитивные шаги, заработная плата в нашей стране по-прежнему остаётся низкой. У общественного здравоохранения остаются раны, которые нужно залечить. Государство должно стать более эффективным. Нужно больше заботиться о молодёжи. Именно эти пункты будут приоритетными в течение нового срока полномочий.

Итак, идя навстречу выборам, я, глядя вам в глаза, заявляю, что с оптимизмом смотрю в завтрашний день. Нам просто нужно оставаться едиными. Подальше от лжи, грязи и пустых лозунгов, которые снова будут осаждать нас. Голосование 21 мая очень важно».

Сейчас, по данным опросов, «Новая демократия» лишь на 5 процентных пунктов опережает оппозиционную «Сиризу».