Мусульмане всего мира празднуют Ид аль-Фитр

Euronews

Мусульмане всего мира отмечают Ид аль-Фитр, праздник разговения по окончании поста во время священного месяца Рамадан.

В секторе Газа после молитвы сотни демонстрантов скандировали лозунги в поддержку исламской военизированной группировки ХАМАС и сжигали израильские флаги.

Тысячи арабских израильтян и палестинцев собрались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Сообщается, что здесь в утренние часы было в основном спокойно.

В Багдаде верующие заполнили мечеть Абу Ханифы. Завершив молитву люди отправились на кладбище посетить могилы своих близких.

Мустафа Али, житель Багдада: "Мы надеемся, что иракский народ и все мусульмане будут жить в безопасности и мире, и наслаждаться хорошим здоровьем. Надеемся, по воле Аллаха, будет покончено с распрями и всеми видами проблем. Пусть все будут здоровы".

Атир Мухамед, житель Багдада:"После праздничной молитвы мы всегда навещаем наших умерших на кладбище Адхамия, чтобы помолиться и отдать дань уважения, да помилует и простит их Аллах в этот благословенный день".

В Сараеве, столице Боснии и Герциговины, мусульманская община встретила праздник в медресе Гази Хусрев-бега. За молитвой последовало торжественное чтение Корана.

В разных странах Ид аль-Фитр, также известный как Ураза-байрам, отмечается в течение одного или трех дней, которые во многих государствах приравниваются к выходным.