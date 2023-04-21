Союзники усиливают военную поддержку Киева

Euronews

На заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин заверил Киев в решительной поддержке.

Он сообщил, что США начнут тренировать украинских военных на танках Abrams.

"Мы также ускорили сроки поставки M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину более мощной бронетехникой. И M1, которые украинцы будут использовать для обучения, прибудут сюда, в Германию, в ближайшие несколько недель. Все это — огромный прогресс, и я уверен, что эта техника и сопровождающая ее подготовка позволят украинским войскам и дальше добиваться успеха на поле боя", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Участники встречи подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания боевых танков Leopard 2, полученных Украиной.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, это будет способствовать укреплению возможностей украинских защитников.