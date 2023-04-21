Украина на пути в НАТО

euronews

Членство в НАТО и более серьёзная военная помощь Украине для сопротивления российскому вторжению обсуждаются на встрече альянса, которая проходит по инициативе США на авиабазе Рамштайн в Германии.

Генсек альянса Йенс Столтенберг посетил Киев в минувший четверг, а на следующий день по прибытии в Рамштайн вернулся к вопросу о вхождении Украины в состав НАТО.

"Как я сказал вчера в Киеве, будущее Украины - в евро-атлантической семье, - заявил Йенс Столтенберг, выступая в Рамштайне. - И все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Но основное внимание сейчас, конечно, на том, чтобы обеспечить Украине победу".

В Киеве Столтенберг встретился с Зеленским и выслушал его аргументы о пути Украины в НАТО, которые должен озвучить перед союзниками по альянсу. Украинский лидер заявил о желании Украины получить официальное приглашение на июльский саммит НАТО.

"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство людей во всем НАТО не поймут лидеров Альянса, если на саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное нами политическое приглашение Украину в альянс. Украина сделала все для того, чтобы наша заявка была удовлетворена," - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины принимает участие в заседании НАТО в Рамштайне. Украина просит предоставить ей самолеты, танки, а теперь и оружие дальнего радиуса действия для защиты от российских воздушных атак.