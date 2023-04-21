Бездорожье и мины на линии фронта

В условиях мягкого грунта на большей части территории Украины сильная грязь, скорее всего, замедлит операции обеих сторон в конфликте, сообщает Министерство обороны Великобритании в ежедневном обновлении разведданных, добавляя, что российские интернет-издания, однако, вероятно, преувеличивают общее воздействие грязи на украинские силы в рамках информационной операции, направленной на повышение морального духа России и подрыва позиций сторонников Украины в свете ожидаемого украинского контрнаступления.

Министерство обороны Великобритании заявляет, что условия на поверхности могут улучшиться в ближайшие недели. Угроза от мин, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором, ограничивающим маневр военных на бездорожье.

Российские силы продолжают штурмовые операции в Бахмуте и его окрестностях.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили 22 российские атаки на Бахмутском направлении — в частности, в городе Бахмут и в районе Хромово (2 км к северо-западу от Бахмута).

Связанные с Кремлем военные блогеры утверждают, что российские обычные войска попытались продвинуться в направлении Ступочки — около 14 км к юго-западу от Бахмута — в то время как силы группы Вагнера продолжили атаковать украинские силы из центральной, южной и северной частей Бахмута и пытались продвинуться к шоссе, проходящему через Хромово в Бахмут.

The Washington Post сообщает, что согласно ранее не публиковавшимся секретным документам американской разведки, в январе Вашингтон предупредил о возможном окружении украинских сил в Бахмуте и предложил Киеву сократить потери и отпустить город, заявив, что Украина не сможет удержать Бахмут против натиска российских наемников.