Видео с "инсценировкой войны" в Украине оказалось фильмом

Пользователи социальных сетей распространяют в Twitter недостоверное видео, утверждая, что оно является доказательством инсценировки войны в Украине.

В ролике показано, как люди в военной форме с оружием входят в здание, а съемочная группа снимает их. На следующих кадрах слышны взрыв внутри здания, в то время как съемочная группа продолжает снимать.

Пользователи Twitter поверили и ошибочно заявили, что это означает, что Украина инсценирует военные действия, чтобы поднять боевой дух своих солдат, преувеличивая их успехи на поле боя.

The Cube провел реверсивный поиск изображений. Мы нашли оригинальные посты на платформе TikTok.

Этими видео поделился украинский кинорежиссер Артем Кочарян, который переехал в Латвию в феврале 2022 года, в самом начале войны.

Хэштеги под его видео в TikTok упоминает "кино" и "закулисье".

Затем мы нашли репортаж на Youtube, который объясняет, что это фильм под названием "Надежда" о молодой женщине, которая становится свидетелем смерти своих близких.

И, в отличие от ложных утверждений некоторых пользователей Twitter, фильм был снят не в Украине, а в Латвии, в городе Сигулда, согласно различным новостным сообщениям, которые мы нашли.

Видео было снято на бывшей военной базе, которая теперь служит местом для игры лазертаг.

Если зайти на их сайт, можно увидеть казарму, где проводится лазертаг, например, плитка здесь такая же, как на видео со взрывами в Twitter.

В другом интервью украинскому новостному изданию режиссер даже настаивает, цитирую: "Это не документальный фильм, это кино".

Этот же ролик был опубликован агентством по спецэффектам в Instagram в прошлом месяце.

Надпись гласит: "Сегодня мы снимаем трагический фильм - реальную историю из жизни в Украине. Мы очень рады, что для нас это просто спецэффекты, просто фильм".

По словам режиссера, фильм планируется выпустить в июне.